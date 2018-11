Senior wird in Zwettl von Lkw überfahren und stirbt

Zu einem dramatischen Rettungseinsatz kam es am Donnerstag kurz vor 15 Uhr in Zwettl: Ein Lkw-Lenker (50) war gerade dabei, Waren zu einer Lagerhalle zu liefern, fuhr in Schrittgeschwindigkeit zum Gebäude zu, als er mit dem Lastwagen plötzlich einen am Straßenrand gehenden Senior (72) erfasste.

Der 72-Jährige wurde unter dem Vorderreifen des Lkw eingeklemmt, erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Einsatzkräfte der Rettung und der Feuerwehr waren umgehend vor Ort, befreiten den Pensionisten und begannen mit der Reanimation.

Die Wiederbelebungsmaßnahmen vor Ort waren erfolgreich, der Senior wurde eilig ins Spital Zwettl transportiert. Dort kämpften die Ärzte um das Leben des 72-Jährigen – vergebens. Er starb an seinen schweren Verletzungen.

