Seniorin bei Löschversuch in Küche schwer verletzt

Dramatische Szenen am Wochenende in Hausbrunn im Bezirk Mistelbach: In der Küche im Haus einer 81-jährigen Seniorin entflammte überhitztes Öl, der Brand breitete sich rasch auf die Kücheneinrichtung aus.

Die betagte Dame versuchte, als sie das Feuer entdeckte, verzweifelt, die Flammen abzulöschen, wollte einfach nicht aufgeben.

Feuerwehr rettete Frau aus Küche

Vorbeifahrende Zeugen bemerkten den Rauch und die Flammen, schlugen umgehend bei den Rettungskräften Alarm.

Die Feuerwehr rettete die schwer verletzte Pensionistin aus der brennenden Küche, sie wurde vor Ort erstversorgt und anschließend mit schweren Verletzungen vom Team des Rettungshubschraubers "Christophorus 9" ins Wiener AKH geflogen.





