Bezirk Baden 28. April 2019 09:50; Akt: 28.04.2019 11:10 Print

Silo in Sooß brennt schon seit vier Tagen

Am Mittwoch brach in Sooß (Bez. Baden) Feuer in einem Siloturm aus, seit Tagen versucht man vergeblich zu löschen. Ein Ende ist aber noch nicht in Sicht.