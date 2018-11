Sissi braucht dringend Stammzellen-Spende

Stammzellen-Spenden können Leben retten, den passenden Spender oder die passendere Spenderin zu finden, ist trotz einer weltweiter Datenbank aber alles andere als einfach. Am Samstag findet in Hainburg (Bez. Bruck) eine große Aktion für Sissi statt, sie leidet an Leukämie, braucht dringend einen passenden Spender.

Wo?

Rotes Kreuz Hainburg

Rot Kreuz Straße 14, 2410 Hainburg an der Donau

Von 14 is 18 Uhr kann man sich beim Roten Kreuz typisieren lassen, das geht schnell und schmerzlos per Mundabstrich. Wenn man als passender Spender für Sissi in Frage kommt, wird man nach der Auswertung im Labor informiert und gefragt, ob man auch tatsächlich bereit ist zu spenden.

Es kann aber auch sein, dass die Datenbank einen anderen passenden Patienten findet, der auf eine Spende angewiesen ist. Neben Sissi hoffen viele Menschen in Österreich, darunter auch zahlreiche Kinder, dass ein passender Spender für sie gefunden wird.

Als Spender in Frage kommen gesunde Menschen zwischen 17 und 45 Jahren, die zumindest 50 Kilo wiegen. Wer keine Stammzellen spenden möchte, kann auch finanziell helfen. Denn die Tests sind teuer, einer kostet dem Veranstalter der Aktion rund 50 Euro.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)