Skisaison in NÖ geht mit Highlights in den Endspurt

Die Skisaison in Niederösterreich neigt sich dem Ende zu: Viele der insgesamt 32 Skigebiete und Einzellifte haben bereits geschlossen, Schnee ist weit und breit keiner in Sicht.

Die letzten drei gallischen Dörfer trotzen aber dem Frühling. Hier kann immer noch gewedelt werden.

Hochkar

Die Hochkar-Lifte sind noch bis 7. April im Winterbetrieb. Gefeiert wird das unter anderem am Samstag, den 30. März, beim 3. Hochkar Dirndl-Skitag. Für zünftige Outfits gibt's ermäßigte Liftkarten, um 16 Uhr wird die Hochkar-Dirndlkönigin gekrönt. Am 6. April findet zum Saisonabschluss der Family Day statt.

Zauberberg

Am Hirschenkogel am Semmering – besser bekannt als Zauberberg – fahren die Lifte noch bis 31. März, also Sonntag.

Rax

Die Raxalpe ist offiziell noch bis 15. April im Winterbetrieb.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)