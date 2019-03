Slowaken bauten nach Diebes-Tour Unfall

Dumm gelaufen! Nachdem zwei Slowaken (22, 33) in Ebersdorf an der Zaya (Bezirk Mistelbach) Kupferdachrinnen von Kellergassen-Häusern gestohlen hatten und auch noch Wein- und Sektflaschen mitgehen ließen, fuhr das Duo mit dem Auto Richtung Heimat.

Sekundenschlaf

In Waltersdorf an der March (Bezirk Gänserndorf) war dann aber Endstation. Nicht, weil sie von der Polizei angehalten wurden, sondern weil sie aufgrund von Sekundenschlaf mit dem Auto gegen eine Straßenlaterne und einen geparkten Pkw donnerten.

Der Beifahrer (22) konnte am Unfallort angetroffen werden, vom 33-jährigen Lenker fehlte jede Spur.

Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Beamten schließlich das Diebesgut im Kofferraum, hielten in der Ebersdorfer Kellergasse Nachschau.

In Erdloch versteckt

Der flüchtige Komplize wurde kurz darauf von der Polizei Hohenau in Drösing festgenommen: Der Mann war Richtung March geflüchtet und versuchte, sich in einem Erdloch zu verstecken. Gegen den 33-Jährigen bestand eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg, weil er zuvor in der March "baden" gegangen war, wurde er aufgrund von Unterkühlung erst ins Spital und anschließend in die Justizanstalt Korneuburg gebracht.

Der 22-Jährige wurde angezeigt.





