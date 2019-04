Smart überschlug sich im Ort: Zwei Schwerverletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall forderte am Mittwochabend mitten in Himberg zwei Schwerverletzte. Gegen 21:15 Uhr war ein Smart aus bislang ungeklärter Ursache in der Gutenhoferstraße von der Fahrbahn abgekommen, krachte in zwei geparkte Autos, überschlug sich und blieb seitlich liegen.

Die beiden Insassen waren im Auto eingeklemmt und auf die Hilfe der alarmierten Feuerwehr angewiesen. Nach Stabilisierung des Unfallfahrzeuges und Rücksprache mit dem Rettungsdienst wurde dabei zuerst eine Öffnung über die Heckklappe des Autos geschaffen, um die Verletzten im Auto zu versorgen.

Wrack zerschnitten

In der Folge mussten die Florianis mit elektrischer Säbelsäge und hydraulischem Rettungssatz das halbe Fahrzeug zerlegen, um die Unfallopfer aus dem Wrack zu bekommen. Nach notärztlicher Behandlung wurden beide Insassen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Für Probleme sorgte auch eines der gerammten Autos. Es handelte sich um ein derartig neuwertiges Hybridfahrzeug, dass die Florianis noch keine vorgefertigten Informationen hatten, wie man das Auto stromlos schaltet. Nach genauer Recherche gelang es dann aber.

Während der Arbeiten musste die Gutenfoferstraße für den Verkehr komplett gesperrt gesperrt werden. Insgesamt standen 66 Feuerwehrleute von drei Feuerwehren, drei First Responder des Roten Kreuzes Himberg, zwei Rettungsteam, zwei Notarzteams und drei Streifenwagen der Polizei im Einsatz.

