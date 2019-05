Auch in Niederösterreich legte die VP deutlich zu

Die Wahlbeteiligung war dieses Jahr in NÖ deutlich höher als im Jahr 2014, das vorläufige Ergebnis ohne Briefwahlkartenstimmen lautet: 40,6 % wählten VP. Somit 7,7 % mehr als noch 2014 - ein Traumergebnis. Die Roten kamen auf 22,0 % der Stimmen, mussten einen Verlust von 1,0 % einstecken. Die Blauen erreichten 18,5 % der Stimmen, ein Minus von 0,6 %. In Anbetracht der "Ibiza-Krise" ein starkes Ergebnis. Die Grünen NÖ gaben mit 9,9 % der Stimmen ein kräftiges Lebenszeichen von sich. Auch die NEOS konnten mit 7,6 % (Anm.: 7,55 % - wurde mit 7,5 % ausgewiesen, sind aber eigentlich 7,6 %) der Stimmen in NÖ zufrieden sein. Denn: Neben der VP konnten nur die NEOS - ein kleines, aber feines - Plus einfahren (plus 0,2 %).

Die KPÖ kam auf 0,6 % der Stimmen. Fast bedeutunglos enttäuschend: EUROPA (Liste Jetzt, ehemals Liste Pilz) mit 0,9 Prozent:

Alle Bezirke schwarz, 2 Statutarstädte rot

In allen Bezirken siegten die Schwarzen. In Zwettl, Horn, Hollabrunn, Scheibbs und Waidhofen/Thaya erreichte die VP mehr als die Hälfte der Stimmen. Spitzenwert: Zwettl mit 58,1 %! Die Roten konnten die Städte St. Pölten und Wr. Neustadt gewinnen. Spitzenwert: St. Pölten mit 33,0 Prozent. Die FP konnte in einigen Bezirken den zweiten Platz holen (wie Waidhofen/Thaya, Zwettl, Horn, Krems-Land). Sehr stark waren die Blauen in Wr. Neustadt-Stadt mit 22,7 % (dritter Platz).

Die Grünen fuhren traditionell im städtischen Bereich die stärksten Ergebnisse ein. In Mödling ließen die Grünen sogar die Blauen hinter sich. Top-Bezirk der Öko-Partei: Mödling mit 16,8 % der Stimmen. Die NEOS waren auch in den urbanen Bereichen stärker als am Land. In Mödling blieben die NEOS nur knapp hinter den Blauen. Topwert: 13,1 % in Mödling, zweistellig waren die NEOS auch in Tulln. Nichts zu holen gab es für die KPÖ und EUROPA.

Zu den Städten: In Baden waren die Grünen mit 17,3 Prozent vor den Blauen (14,4 %) und nur knapp hinter den Roten (18,6 %). Die Schwarzen holten sich auch Baden mit 36 %. Im "roten" Wr. Neustadt blieb die SP (28 %) nur hauchdünn vor der VP (27,8 %). Dritter: Die FP mit 22,7 %. Klar siegte die SP in St. Pölten (33 %) vor der VP (28,5). Aber auch in St. Pölten konnte die VP stark zulegen. In Klosterneuburg behielt die VP mit 36,4 % die Oberhand. Zweiter wurden in der Babenbergerstadt die Grünen mit 19,5 %, Dritter die SP mit 16,2 %, Vierter die NEOS mit 14,9 % und nur auf Platz Fünf in Klosterneuburg die Blauen mit 11,1 %. Beachtlich: HC Strache holte in Klosterneuburg nur eine Vorzugstimme weniger als Frontmann Vilimsky.

Bärnkopf tiefrot, Zwölfaxing blau

Einige weitere Besonderheiten: In Amaliendorf kam die SP auf 40,3 %, siegte vor der FP (23,9 %), die VP wurde nur Dritter mit 22,8%. In Bärnkopf holte die SPÖ die Absolute mit 50,3 %. Es wurden aber nur 192 Stimmen abgegeben in Bärnkopf. In Großhofen erreichte die SP nur knapp 4 % der Stimmen. In Zwölfaxing (Bruck) siegte die FP (28,8 %) vor der VP (28 %) und der SP (25,5 %). In Dietmanns (Waidhofen/Thaya) kam die FP auf 31,6 % - den Sieg holte sich die SP mit 38,8 %. Nur Dritter in Dietmanns: die VP mit 21,5 %. In Eichgraben wurden die Grünen mit 20,1 % Zweiter hinter der VP. In Obersiebenbrunn erreichten VP und SP je 29 % der Stimmen, knapp vor der FP mit 27,7 %. Auch in St. Andrä-Wördern errichten die Grünen knapp 20 %.

Die Hochburgen der Parteien: Die ÖVP hat in Röhrenbach (Horn) mit 74,5 Prozent ihr bestes Ergebnis erzielt, die SPÖ in Bärnköpf (Zwettl) mit 50,3 Prozent. Die FPÖ erzielte in Untersiebenbrunn mit 32,8 % das beste Ergebnis. Die Grünen kamen in Purkersdorf auf auf beachtliche 21,5 %, die NEOS erreichten starke 18,8 % in Gaaden (Mödling). Die KPÖ kam in Ottenthal (Mistelbach) auf 2,1 %, EUROPA kam auf 2,6 % in Bürg-Vöstenhof (Bezirk Neunkirchen).

SP traurig, Rest zufrieden

SPNÖ-Chef Franz Schnabl zum Ergebnis: "Dieses Ergebnis löst keinen Jubel aus. Die VP konnte die hohe Wahlbeteiligung nutzen. Wir sind traurig." Udo Landbauer (FP) sprach von einem kräftigen Lebenszeichen der Blauen: "Ein großer Erfolg, speziell in NÖ sind wir gut aufgestellt." Sehr zufrieden war Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP): „Für mich liegen in diesem Wahlergebnis zwei Erkenntnisse: Zum ersten ist es eine Stärkung der politischen Mitte und Stabilität - ein Votum für ein gemeinsames und besseres Europa und auch ein starkes Niederösterreich in Europa. Zum zweiten ist es auch ein persönlicher Vertrauensbeweis für Bundeskanzler Sebastian Kurz. Sein Kurs und seine Arbeit für Österreich werden offensichtlich honoriert und sollen auch fortgesetzt werden."

Auch Helga Krismer (Grüne) war happy: "Die Menschen haben uns Vertrauen geschenkt. Indra Collini (NEOS) war glücklich: "Wir sind solide gewachsen."

*Ergebnisse ohne Wahlkarten

