So wählten die Studenten an den NÖ-Hochschulen

Auf Bundesebene sammelte bei den ÖH-Wahlen 2019 die ÖVP-nahe AG die meisten Stimmen, gefolgt von den Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und dem Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) – mehr dazu hier. So wählten die einzelnen Hochschulen in Niederösterreich:

Donau Uni Krems

An der Donau Uni gewann auf Bundesebene der VSStÖ mit 29,49 Prozent vor der AG mit 26,28 Prozent und den GRAS mit 21,79 Prozent. Die Universität der Stadt mit dem roten Bürgermeister Reinhard Resch wählte damit wenig überraschend Rot, die Grünen schnitten schwächer ab als auf Bundesebene. Die Wahl der Hochschulvertretung gewann mit der "DU" eine unabhängige Liste.

IMC Fachhochschule Krems

Völlig konträr zur Donau Uni wurde auf der FH in Krems gewählt. Die AG dominiert mit 46,11 Prozent vor den GRAS (21,45 Prozent) und den JUNOS (14,75 Prozent). Der VSStÖ kam nur auf 10,99 Prozent. Auf Hochschulebene gewann mit den "Students Of Krems" ebenfalls eine unabhängige Liste klar.

FH St. Pölten

Traditionell besser erging es den Roten in St. Pölten, wo mit Matthias Stadler ebenfalls ein SPÖ-Bürgermeister regiert. Der VSStÖ kam hier auf 23,9 Prozent, landete aber nur auf Platz 2 hinter den GRAS (29,92 Prozent). Die AG (11,85 Prozent) wurde, noch hinter den JUNOS (16,06 Prozent), nur abgeschlagen Vierter. Auch an der FH St. Pölten gewann eine unabhängige Liste die Hochschulvertretungswahl (FEST).

FH Wr. Neustadt

AG gewählt wurde im schwarzen Wr. Neustadt, zur FH gehören aber auch der Campus in Tulln und jener in Wieselburg. Die AG gewann mit 30,86 Prozent vor den JUNOS (21,60 Prozent) und den GRAS (20,58 Prozent) – abgeschlagen auf Platz 4 wiederum der VSStÖ (12,55 Prozent). Die Freiheitlichen (RFJ) fahren ihr bestes Ergebnis in NÖ mit 4,53 Prozent ein. Die Hochschulvertretung bringt drei Fraktionen ein nahezu identisches Ergebnis: AG, JUNOS und Unabhängige kommen jeweils auf rund 33 Prozent.

PH Niederösterreich

Niederösterreichs angehende Lehrer wählen GRAS. Die Grünen gewinnen mit 31,45 Prozent vor der AG (28,23 Prozent), dem VSStÖ (18,55 Prozent) und den JUNOS (15,32 Prozent). Die Hochschulvertretung bleibt zu 100 Prozent unabhängig – "Zukunftsvoll" heißt die siegreiche Liste.

Danube Private University

Rund 1.800 Studierende sind laut eigenen Angaben an der Privatuni inskribiert. Davon gingen nur zehn wählen. 7 Stimmen gingen an die JUNOS, 3 an die AG. Die anderen Fraktionen gingen leer aus. Hochschulvertretung wurde keine gewählt – auch schon egal.

Karl Landsteiner Privatuniversität

Mehr los war an der zweiten Privatuni in Krems. Die AG übernimmt die Hochschulvertretung und gewann auch auf Bundesebene klar mit 46,59 Prozent vor den GRAS (23,86 Prozent) und den JUNOS (17,05 Prozent). Der VSStÖ kam nur auf 5,68 – das schlechteste Ergebnis in NÖ, wenn man die Scherzwahl an der Danube nicht zählt.

NDU St. Pölten

An der Kreativwirtschaftsuni in St. Pölten gewannen die GRAS ganz klar mit 42,72 Prozent. JUNOS, AG und VSStÖ landeten abgeschlagen auf den Plätzen. Der RFJ bekam nur eine einzige Stimme. Die Hochschulvertretung ist ebenfalls unabhängig (ÖHNDU).

Hier die Detail-Ergebnisse.

(M. Nowak)