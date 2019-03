Sohn von Lokalpolitiker soll Schule verwüstet haben

Irgendwo in Deutsch-Wagram (Bez. Gänserndorf) hängt derzeit wohl der Haussegen gewaltig schief: Während der Vater sich dafür einsetzt, dass die Stadtgemeinde sich entwickeln kann, arbeitet der bereits volljährige Sohnemann offenbar hartnäckigst in die Gegenrichtung.

Wie berichtet hatten vorerst unbekannte Täter im Jänner die Volksschule in Deutsch-Wagram völlig verwüstet. Die Vandalen feierten in der Schule eine wilde Party mit reichlich Alkohol, zerstörten einen Laptop, sprengten einen Kühlschrank, stahlen Bargeld und schmierten Hakenkreuze an die Tafeln und in Bücher.

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnte die Polizei Deutsch-Wagram die jugendlichen Täter, sechs Österreicher und zwei Ungarn, unter denen sich eben auch der Sohn des Lokalpolitikers befinden soll, ausforschen. Der Gruppe konnte auch eine Reihe weiterer Straftaten nachgewiesen werden, der Gesamtschaden für die Stadtgemeinde Deutsch-Wagram beläuft sich auf rund 7.000 Euro, die acht Beschuldigten wurden angezeigt.

(min)