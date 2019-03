Sonnenschein und bis zu 20 Grad am Wochenende

Herrliches Outdoor-Wetter am Wochenende in Niederösterreich: Schon am Samstag ist es von der Früh weg sehr sonnig, lediglich ein paar hohe Wolken ziehen tagsüber durchs Land. Aber: Die Party verderben sie nicht, können den Sonnenschein lediglich etwas abdämpfen. Auch der Wind lässt nach, weht nur schwach. Frühtemperaturen: minus 1 bis 4 Grad. Die Tageshöchstwerte liegen bei 15 bis 19 Grad Celsius.

Auch am Sonntag scheint vorwiegend die Sonne, ein paar harmlose Wolken machen sich erst gegen Abend bemerkbar. Temperaturen in der Früh: 1 bis 5 Grad plus. Tageshöchsttemperatur: 14 bis 18 Grad.

Ausflugstipp: Im Mostviertel blühen die Wiesen, unzählige Krokusse sprießen derzeit aus der Erde. Meisterfotograf Hermann Fuchsluger fing das Spektakel mit seiner Kamera ein, um es mit der "Heute"-Community zu teilen.





