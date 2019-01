Spendenaktion nach Brand für Feuerwehrmann

Es war Riesenpech: Wie berichtet, fing der Christbaum im Wohnzimmer des neu gewählten Feuerwehrkommandant-Stellvertreter aus Hoheneich (Bezirk Gmünd) Feuer, binnen weniger Sekunden brannte es lichterloh, der Sohn, der zu dem Zeitpunkt mit seiner Freundin zuhause war, versuchte noch zu löschen, doch es war zu spät. Das gemietete Apartment wurde stark beschädigt, ist derzeit nicht bewohnbar.

Kommandant Dominik Krenn, Bürgermeister Grümeyer und der Betroffene, Vize Gerhard Hofmann



Spendenkonto Familie Hofmann – "Marktgemeinde Hoheneich" - IBAN: AT53 3241 5005 0100 0017 - BIC: RLNWATWWOWS

Hoheneichs Feuerwehrchef Dominik Krenn erklärte bereits kurz nach dem Feuer, man werde dem Kameraden beistehen und alles Mögliche tun, um zu unterstützen.

Versicherung deckt Zeitwert

Und auch die Gemeinde steht hinter dem ehrenamtlichen Helfer. Umgehend wurde die vierköpfige Familie in einer Ferienwohnung untergebracht, kurz darauf eine Spendenaktion gestartet.

Bürgermeister Christian Grümeyer (VP): "In einer Gemeinde ist es wichtig, dass alle zusammenhalten und an einem Strang ziehen. Vor allem in einer derartigen Notsituation sehe ich es als selbstverständlich, das Bestmögliche zu versuchen um die Familie zu unterstützen! Es ist für mich selbstverständlich, persönlich zu helfen und eine Solidaritätsaktion anzuführen."

Grundsätzlich sei der Schaden von der Versicherung gedeckt, allerdings werde nur der Zeitwert ausgezahlt.

