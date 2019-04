Spiel & Spaß für Kinder: Zu Ostern geht es in NÖ rund

Bunte Ostereier, Haserl und jede Menge Naschereien – für Kinder ist Ostern mit Spiel und Spaß verbunden. In ganz Niederösterreich warten deshalb zahlreiche Veranstaltungen und Highlights.

Sankt Pölten

Am 20. April – Karsamstag – werden insgesamt 2.000 bunte Eier von den Kinderfreunden St. Pölten-Süd im Hammerpark versteckt. Ab 14 Uhr geht's dann los mit der Suche. Ergänzt wird die Veranstaltung von einem umfangreichen Spieleprogramm.

Wr. Neustadt

In Wr. Neustadt kommt der Osterhase ins Familien- und Erlebnisbad Aqua Nova. Am Karsamstag um 13 Uhr bringt er den Kindern Leckereien.

Tulln

Ebenfalls am 20. April kommt der Osterhase über die Donau nach Tulln geschlittert – und zwar auf Wasserschi! Anschließend lässt er sich gemeinsam mit den Kindern vom "Tulli Express" auf den Hauptplatz kutschieren, wo schokoladige Osternester verteilt werden.

Vösendorf

Der Sportartikel-Hersteller "Decathlon" lädt am Karsamstag in den SCS Park nach Vösendorf (Mödling): Von 9 bis 18 Uhr darf nach goldenen Häschen gesucht, die dann in tolle Preise umgewandelt werden. Auch zahlreiche Mitmachstationen wird es geben.

Maissau

In der Amethystwelt Maissau (Hollabrunn) feiert man am 20. April von 10 bis 17 Uhr den "Kids Day". Auch hier werden Ostereier gesucht. "Heute"-Tipp: Der Streichelzoo!

Radlbrunn

Im Brandlhof veranstaltet die Volkskultur NÖ unter Leitung von Dorli Draxler am Samstag das Ostereier-Färben für Kinder. Am Ostersonntag und -montag gibt's ein spezielles Ostermenü zum Schlemmen.

