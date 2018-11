Spielabbruch: Co-Trainer schlug Gegenspieler nieder

Eine hitzige Fußballpartie am Samstag in Berndorf endete mit einer wüsten Schlägerei. Die Mannschaften schenkten sich schon während des Spiels wenig, schließlich ging es beim Duell des Tabellenvierten (Berndorf) gegen den -fünften (Baden) darum, den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren.

In Minute 77 verloren die Protagonisten das Sportliche allerdings aus den Augen. Der Co-Trainer der Berndorfer war mit dem "Out-Wachler" aus Baden (Anm.: In den unteren Klassen werden die Linienrichter, wie in diesem Fall, meist durch freiwillige Zuschauer ersetzt, diese dürfen nur Out-Einwürfe mit der Fahne anzeigen bzw. "wacheln") unzufrieden und diskutierte heftig mit ihm. Dessen Bruder (22) stand für die Badner am Feld, kam ihm zu Hilfe.

Schlag ins Gesicht

Sekunden später flogen dann laut "NÖN" auch schon die Fäuste. Der Co-Trainer streckte den 22-jährigen Spieler mit einem Schlag ins Gesicht nieder, der war aber schnell wieder auf den Beinen, es kam zur Rudelbildung und weiteren Attacken. Als sich die Gemüter wieder beruhigt hatten, blieb dem Schiedsrichter nicht viel über als das Spiel abzubrechen.

Einig waren sie beide Mannschaften danach, dass der Schiri auch nicht ganz unschuldig an der Eskalation war. Unklar ist noch, wie das Spiel gewertet wird. Berndorf lag bis zum Abbruch mit 2:1 in Führung, das Spiel könnte nun aber mit 0:3 für die Gäste aus Baden strafverifiziert werden. Strafrechtliche Konsequenzen dürfte das Ganze keine haben, eine Anzeige ging bei der Polizei noch nicht ein.





