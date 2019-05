Splish-Splash! NÖ springt in die heurige Badesaison

Herrlich! Ein bisschen faulenzen auf der Liegewiese und zwischendurch, wenn's zu heiß wird, hüpft man schnell mal ins kühle Nass. Die niederösterreichischen Freibäder öffnen endlich ihre Pforten und hoffen auf einen super Sommer.

Sankt Pölten

Das City Splash in der Landeshauptstadt hat heute, am 1. Mai, offiziellen Saisonstart – mit 460 Quadratmeter großem Erlebnisbecken mit Strömungskanal und Bodenblubber, einer 77 Meter langen Röhren-Wasserrutsche mit Tageslichteffekten und Zeitnehmung, einem Sport- und Sprungbecken, einem Familien- & Kinderbereich mit Wasserspielgarten & Schattensegel sowie Gastronomie und einer FKK-Sonnenterrasse.

Wiener Neustadt

Aufgrund des tollen Wetters in der letzten Woche wurde der Saisonstart des Akademiebads in Wiener Neustadt schon auf Freitag vorverlegt. Bei Schönwetter ist es also bereits geöffnet – "Heute" berichtete.

Klosterneuburg

Das direkt am idyllischen Donau-Altarm gelegene Strandbad in Klosterneuburg ist mit 1. Mai geöffnet. Die Saison läuft bis 15. September. VP-Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager testete vor Saisonbeginn mit SP-Koalitionspartner Stefan Mann und einigen Hartgesottenen bereits das Wasser. Fazit: Erfrischend!

Bisamberg

Das Florian Berndl Bad Neu in Bisamberg (Korneuburg) hat bereits seit 22. April offen – ein klassischer Frühstarter. Die mit drei Granderwasser befüllten Becken, zwei Rutschen und die große Liegewiese mit Altbaumbestand wartet schon auf Besucher.

Wilhelmsburg

Das Bad mit dem wahrscheinlich coolsten Sprungturm Niederösterreichs eröffnet am 1. Mai mit einem Tag der offenen Tür die Badesaison.

Krems

"Dank des Frühsommerwetters und der Solaranlage hat das Wasser jetzt schon angenehme 19 Grad", berichtet der Magistrat in Krems. Heute, am 1. Mai, ist alles für Besucher bereit.

Baden

Jugendstilbad gepaart mit dem größten Sandstrand Österreichs – das ist das Thermalstrandbad in Baden, das ebenfalls am 1. Mai die Pforten öffnet. Saisonschluss ist erst am 29. September.

