"Sprechdurchfall": Frau zu 6 Monaten Haft verurteilt

Keine leichte Aufgabe für Richter, Staatsanwalt und Zeugen am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten: Eine an „Sprechdurchfall“ leidende 67-Jährige hatte zwei Männern mit dem Tod gedroht.