Stall ging in Flammen auf: Frau und Kind retteten sich

Höchste Alarmstufe am Freitag früh morgens in Bergern bei Würnsdorf, einer Katastralgemeinde von Pöggstall im Bezirk Melk: Aus noch unbekannter Ursache ging ein leerstehender Stall in Flammen auf, binnen kürzester Zeit stand das Gebäude in Vollbrand.

Eine Frau und ihr Kind, die sich im angrenzenden Wohnhaus befunden hatten, bemerkten das Inferno rechtzeitig – sie retteten sich zu den Nachbarn.

"Meterhohe Flammen"

"Das Feuer hatte bereits eine derartige Dimension erreicht, dass die meterhohen Flammen drohten, auf das angrenzende Wohnhaus der Familie, aber auch auf andere benachbarte Objekte überzugreifen", so Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, Franz Resperger.

Mitglieder von zwölf Feuerwehren standen im Löscheinsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)