Start für CityWave: SCS wird zum Surfer-Mekka

Wer braucht schon Hawaii, Portugal oder Bali? Ab heute Freitag, den 17. Mai, ist man auf den Multiplex Terrassen bei der Shopping City Süd in Vösendorf (Mödling) wieder voll auf der Welle, denn: Es wird wieder gesurft!

Umfrage Werden Sie die "CityWave" besuchen? Ja, auf jeden Fall – zum Surfen.

Ja, auf jeden Fall – zum Zusehen.

Vielleicht, mal sehen ...

Nein, das ist nichts für mich.

Die "CityWave" startet in das vierte Betriebsjahr, zum dritten Mal in Folge ist "die perfekte Welle" vor den Toren Wiens bei der SCS stationiert. Die Saison wird mit einem "First come, first surf" eröffnet. Heißt: Ab 12 Uhr kann man am Freitag kostenlos Wellenreiten. Die Slots werden an Anfänger und Fortgeschrittene vergeben.

Liegestühle, Beach-Bar & chillige Musik

Wer sich nicht selbst aufs Brett traut, hat auf einer Plattform von 800 Quadratmetern die Möglichkeit, zu chillen – mit Liegestühlen, Beachbar und nicer Musik "Superfly" – und den Sportlern zuzusehen.

250.000 Gäste pilgerten letzte Saison zur "CityWave", 10.000 Surfstunden (ab 29 Euro) wurden gebucht.

Die 7,5 Meter breite "deepwater"-Surfwelle wird anschließend, am Samstag, den 18. Mai, offiziell von VP-Landesrat Martin Eichtinger sowie den Center-Managern Anton Cech und Matthias Franta angeschmissen.

Saison-Highlight

Am 15. und 16. Juni findet die "CityWave Pro World Tour" statt, die weltbesten Surfer geben sich quasi das Board in die Hand und kämpfen um ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Kurse sowie Surf-Sessions sind auf www.city-wave.at bereits buchbar.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)