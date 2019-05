Stefan Klammer ist mit 24 jüngster NÖ-Bürgermeister

Nachdem Neidlings (Bez. St. Pölten) Ortschef Karl Schrattenholzer (VP) nach zehn Jahren sein Amt zurückgelegt hatte, trat jetzt Stefan Klammer seine Nachfolge an. Mit erst 24 Jahren ist er der jüngste Bürgermeister in Niederösterreich. Klammer ist Ortsparteiobmann der Schwarzen und seit 2015 im Gemeinderat.

Gratulation zur Wahl kam von VPNÖ-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. "Trotz seines jungen Alters ist er – ohne Zweifel – die richtige Wahl für das Bürgermeisteramt in Neidling. Denn einerseits kennt er als gebürtiger Neidlinger seine Gemeinde in- und auswendig. Andererseits hat Klammer bereits zahlreiche politische Erfahrungen sammeln können – sei es im Gemeinderat oder auch auf Bezirksebene – und kennt somit auch das politische Geschäft bestens. Ich bin fest davon überzeugt, dass Klammer das Amt von Karl Schrattenholzer mit viel Schwung übernehmen und genauso erfolgreich weiterführen wird", so Ebner.

Und auch Klammer freut sich schon auf seinen neuen Job. "Es ist natürlich eine Riesenaufgabe, aber ich bin überzeugt, dass ich mit meinem Team weiterhin gute Arbeit für unser Neidling machen werde und wir auch in Zukunft gemeinsam erfolgreich sein werden. Ich danke daher auch für die Unterstützung und den Vertrauensvorschuss, der mir entgegengebracht wurde. Klar ist natürlich, dass ich dieses Vertrauen jetzt mit guter und harter Arbeit zurückzahlen möchte. Das wichtigste für mich ist deshalb, für alle Neidlinger da zu sein und auch immer ein offenes Ohr zu haben", sagt er.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)