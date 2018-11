Stefan Steinbichler neuer Stadtchef von Purkersdorf

Er folgt damit dem langjährigen Bürgermeister Karl Schlögl nach, der nach fast 27 Jahren im Amt mit Ende Oktober zurückgetreten war.

Stefan Steinbichler, der aus einer Purkersdorfer Unternehmerfamilie stammt, nahm die Wahl an und betonte in seiner Antrittsrede vor allem, dass sein Politikverständnis nicht darauf beruhe die nächste Wahl zu gewinnen, sondern für die nächste Generation zu gewinnen. Modernisierung und Digitalisierung, wie etwa die Einführung einer Bürgerkarte, sehe er als dringlichste aktuelle Aufgabe.

Purkersdorf solle auch in Zukunft ein Ort sein, in dem das soziale Netz für Familien engmaschig bleibt und auch für die Jungen noch leistbarer Wohnraum zu Verfügung steht. Aus Purkersdorf sollen auch in Zukunft gute Beispiele für Gleichberechtigung, Nächstenliebe und Respekt hervorgehen, jene Werte, die ihm nicht nur privat sondern auch politisch das größte Anliegen sind.

Damit will er den Weg weiter beschreiten, den auch sein Vorgänger Karl Schlögl eingeschlagen hatte, der in seiner Abschiedsrede ebenfalls die Wichtigkeit des Miteinander über politische Grenzen hinweg betonte und darauf hinwies, dass nur durch gemeinsames Arbeiten eine weitere Spaltung unserer Gesellschaft verhindert werden kann.

Stefan Steinbichler über sich selbst: "Purkersdorf ist die Heimat meiner Familie bereits seit drei Generationen. Ich habe die Entwicklung von einer Stadt mit Dorfcharakter zu einer zu einer Großstadt mit knapp 10.000 Einwohnern erlebt. Ich wurde von der Ära Schlögl geprägt, Karl war und ist für mich ein Vorbild an vorausschauender Gemeindepolitik. Eine seiner herausragendsten Entscheidungen war es, das Gymnasium nach Purkersdorf zu holen. Trotz Gegenwind setzte er sich durch und zeigte, dass er nicht an die nächsten Wahlen, sondern an die nächsten Generationen dachte. Und das ist DER Weg den ich weitergehen möchte. Purkersdorf muss zukunftsfit bleiben und in einigen Bereichen auch noch werden. Digitalisierung darf kein Schlagwort bleiben; ich bin überzeugt, dass viele Behördenwege von zu Hause aus erledigt werden können."



Lebenslauf:

Ing. Stefan Steinbichler

geboren am 30. September 1975

aufgewachsen und wohnhaft in Purkersdorf

Verheiratet mit Pia Steinbichler (geb. Pfeil)

Kinder Felix (2009) und Theo (2011)

Hobbys: Familie, Freunde, Skifahren, Kochen, Heimwerken

Beruf: Projektbezogene mehrmonatige Aufenthalte für KEMPER-System in Deutschland, Indien und USA

Leiter der technischen Abteilung im ¬Familienbetrieb (Fa. Koos & Co GmbH)

Politik: Polit-ROOKIE (Gemeinderat seit 2016)



(wes)