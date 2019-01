Stockerau: Baustart für Assisi-Hof mit 80 Tieren

Das Projekt Assisi-Hof stand unter keinem guten Stern: Widerwillig hatte Robert Pribyl seinen geliebten Streichelzoo Anfang 2018 räumen müssen, 500 Bürger unterschrieben für den Erhalt – doch erfolglos („Heute“ berichtete).

Stattdessen forcierte die Stadt Stockerau (Korneuburg) ein anderes Projekt vom Österreichischen Tierschutzverein, einen Assisi-Hof. Aber der Einspruch einer Anrainerin erzwang einen Baustopp. Nach monatelangem Kampf (Gutachten, Verhandlungen und Untersuchungen) konnte die Gemeinde nun dem Tierschutzverein grünes Licht geben.

250.000 € soll das Bauprojekt kosten und 80 geretteten oder verletzten Tieren (vor allem Lamas, Alpakas, Schafe, Vögel, Ziegen, Hunde und Katzen) Schutz bieten, auch für Besucher offen stehen. Der Gnadenhof auf 16.000 Quadratmetern Fläche soll im Sommer 2019 fertiggestellt sein.

Grundbauarbeiten bis März fertig

„Diese erfreulichen Nachrichten sind ein besonders guter Start in das neue Jahr 2019 für den Österreichischen Tierschutzverein“, wird Dr. Erich Goschler in einer Aussendung des Österreichischen Tierschutzvereins zitiert. „Nachdem der Spatenstich bereits im April 2018 erfolgte, können wir nun endlich mit den Bauarbeiten beginnen.“



Der Bauplan war bereits im Juni 2018 fertiggestellt, der Boden schon eingeebnet- sowie die Wege abgesteckt worden: „Sobald das Wetter es zulässt, werden wir mit dem Anlegen der Wege sowie dem Verlegen von Wasser-, sowie Stromleitungen beginnen." Der Österreichische Tierschutzverein hofft, die Grundbauarbeiten des neuen Assisi-Hof Wien & Umgebung in Stockerau bis spätestens März fertigstellen zu können.

Weitläufige Auslaufmöglichkeiten für Tiere

Jene Tiere, die der Österreichische Tierschutzverein am neuen Gnadenhof gesund pflegen kann, werden an neue Besitzer vermittelt, während beeinträchtigte Tiere ihren Lebensabend am Assisi-Hof verbringen dürfen.

Das Areal bietet den Tieren weitläufige Auslaufmöglichkeiten in der freien Natur sowie ausreichende Rückzugsmöglichkeiten und Stallungen. Ausgebildete Tierpfleger kümmern sich täglich um das individuelle Wohl der Tiere, heißt es seitens des Tierschutzvereins: "Auch für Menschen stellt der neue Assisi-Hof Wien & Umgebung in Stockerau einen Ort der Begegnung dar, denn der Assisi-Hof ist nicht nur eine paradiesische Heimatstätte für Tiere, sondern auch attraktives Ausflugsziel für Menschen."

Für die Finanzierung werden noch Spenden gesammelt: www.assisihof.at

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wes)