Student krachte mit Auto in Pfeiler von A2-Brücke

Ein spektakulärer Unfall endete am Montag mit jeder Menge Blechschaden, aber glücklicherweise ohne Verletzten. Am Weg zur Uni kam ein Student von der S4 ab, schlitterte in die Wiese hinter der Leitschiene und unter die Autobahnunterführung der A2.

Dort prallte das Fahrzeug gegen die Brückenpfeiler und kam auf der Schräge, hinter einem der Pfeiler schwer beschädigt zum Stillstand. Der Lenker kam dennoch mit dem Schrecken und blauen Flecken davon.

Nach der Aufnahme des Unfalls durch die Polizei und die Freigabe holte die FF Wr. Neustadt das Auto mit einem Kran zurück auf die Straße, ein privates Unternehmen schleppte den Wagen dann ab.

