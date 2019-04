Traiskirchen 14. April 2019 10:39; Akt: 14.04.2019 10:39 Print

Suche mit Phantombild: Trio bediente sich an Kasse

Drei bislang unbekannte Täter, vermutlich polnischer Herkunft, bestahlen am Dienstag in Traiskirchen ein Fachgeschäft in der Stadt.