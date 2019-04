Südautobahn: Frau starb bei Verkehrsunfall

Tödlicher Verkehrsnfall auf der A2 bei Vösendorf (Bezirk Mödling) Richtung Graz am Sonntag gegen 20.10 Uhr: Eine ältere Frau aus dem Bezirk Baden kam mit ihrem Toyota von der Straße ab, krachte gegen die Leitschiene, der Wagen kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand.

Ärztin blieb sofort stehen

Eine zufällig vorbeikommende Ärztin hielt an der Unfallstelle an und begann sofort mit der Reanimation des Opfers. Die Rettungskräfte des Roten Kreuz, die Ärztin sowie die Crew des ÖAMTC-Notarzthubschraubers Christophorus 9 aus Wien konnten für das Unfallopfer nichts mehr tun. Die Frau starb an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.

Achtung: Durch die Aufräumarbeiten sind Fahrspuren gesperrt, es kommt zu Verzögerungen.

Es war bis dato der dritte Verkehrstote am Osterwochenende in NÖ. Es gab zudem zahlreiche Verletzte zu beklagen und einen tödlichen Traktorunfall auf einem Privatgrundstück.

