Syrischer Azubi hofft auf Praktikum bei Firma

Mohammad S. (26) kam vor vier Jahren aus Derbasia in Syrien nach Österreich. Lange Zeit befand sich die Front zwischen YPG (syrisch-kurdische Armee) und dem IS in der Gegend rund um die Stadt.

Um in Österreich ein neues Leben in Frieden anzufangen, paukte der studierte Erdöl- und Erdgastechniker Deutsch, fing beim SC Steinertor Krems zu kicken an. Laut "ligaportal.at" absolvierte er mittlerweile bereits 32 Spiele in der Landesliga.

Facharbeiter-Intensivausbildung

"Derzeit besuche ich die Berufsschule am WIFI und mache Maschinenbautechnik", erzählt Mohammad im "Heute"-Gespräch.

Für den Sommer (Anfang Juli bis ca. Mitte Oktober) hofft der Syrer nun auf ein Berufspraktikum in einer Firma in Wien oder Niederösterreich.

