Taxifahrer (29) schlief hinter Steuer ein: Unfall

Schwerer Unfall am Sonntag gegen 5.30 Uhr früh auf der B5 bei Waidhofen/Thaya: Der Lenker (29) eines Taxi-Busses nickte hinter dem Steuer ein, kam in Folge rechts von der Fahrbahn ab, fuhr laut Feuerwehr in den Straßengraben und prallte gegen eine Regenrinnen-Steinwand. Der Wagen wurde durch den heftigen Aufprall um 180 Grad gedreht und kam schwer beschädigt im Straßengraben zum Stillstand.

Der junge Mann, der zum Zeitpunkt des Unfalls alleine im Klein-Bus saß, wurde bei dem Crash verletzt und musste nach der Erstversorgung vor Ort ins Spital nach Waidhofen gebracht werden.

Die Feuerwehren Waidhofen/Thaya und Altwaidhofen bargen den schwer beschädigten Wagen, ein Alko-Test verlief negativ.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(nit)