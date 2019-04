Teenager beschmierten 35 Flächen in Klosterneuburg

Während es schon Sprayer gab, die in Klosterneuburg das Stadtbild durchaus veredelten ("Heute" berichtete), arbeiteten zwei Burschen zuletzt eher am Gegenteil. Vom 11. Jänner bis zum 1. Februar kam es im Stadtgebiet von Klosterneuburg zu zahlreichen Sachbeschädigungen durch Graffitis an Hausfassaden durch vorerst unbekannte Täter.

Am 1. Februar konnte dann ein zur Überwachung beauftragter Detektiv einen 16-Jährigen auf frischer Tat betreten, als er einen Streugutbehälter mit einem schwarzen Lackstift beschmierte. Der Detektiv verständigte umgehend die Polizei. Bei den Ermittlungen am Tatort durch Bedienstete der Polizeiinspektion Klosterneuburg konnte auch ein 15-Jähriger angehalten werden.

Durch umfangreiche Ermittlungen konnten den beiden Jugendlichen aus dem Bezirk Tulln insgesamt 35 Sachbeschädigungen in Klosterneuburg zugeordnet werden.

Der 16-Jährige zeigte sich geständig und leistete bereits eine volle Schadenswiedergutmachung. Der 15-jährige bestritt eine Beteiligung bei den Sachbeschädigungen. Die beiden jugendlichen Beschuldigten wurden der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)