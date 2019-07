Teenie-Bande stahl Bikes und brach in Kantinen ein

Es begann mit einem Einbruch in die Kantine eines Sportvereins in Mannswörth (Bez. Bruck an der Leitha) Anfang Mai, dabei kamen fünf Teenager (17 bis 19 Jahre alt) offenbar auf den Geschmack und starteten eine schwer kriminelle Karriere.

Ende Mai bis Anfang Juni ging es dann mit drei Einbrüchen in Kantinen in Schwechat weiter. Dabei stahlen sie Mikrofone, Funkgeräte und Bargeld. Das dürfte den Burschen dann aber zu monoton geworden sein und sie begannen in Rannersdorf Motorräder aufzubrechen, kurzzuschließen, anschließend zu Schrott zu fahren und zu entsorgen.

Mopeds mitgenommen

Bei Mopeds fackelten sie überhaupt nicht lange und nahmen sie direkt mit. So geschehen in Schwechat und Rannersdorf in der Nacht auf den 4. Juni und eine Woche später erneut in Schwechat. Höhepunkt der kriminellen Karriere war dann ein Einbruch in ein Veranstaltungsgebäude in Schwechat am 27. Juni.

Die Polizei konnte die Früchtchen schließlich festnehmen. Der Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt. Auch gaben die Beschuldigten zu, dass sie insgesamt zehn Fahrräder bei den Bahnhöfen Schwechat und Lanzendorf gestohlen haben. Zu den Straftaten zeigten sie sich zum Großteil geständig. Teile des Diebesguts konnten von der Polizei an die Besitzer zurückgegeben werden. Die Bande wurde angezeigt.

