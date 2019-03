Tierquäler entsorgte totes Zwergkaninchen in der Au

"Wir haben schon viele schlecht gehaltene Kaninchen gesehen, doch so etwas noch nicht", ist man beim Tierheim Krems fassungslos, nachdem am Mittwoch ein totes Kaninchen bei der sogenannten Offizierslacke in Krems gefunden wurde.

Bei einem Spaziergang wurde das Zwergkaninchen tot gefunden. Es dürfte erst am Wochenende verstorben sein und musste zu Lebzeiten offenbar furchtbares Leid durchmachen. Die Krallen waren unglaublich lang und völlig verwachsen.

Einfach entsorgt

Das Tier dürfte auch unter massivem Durchfall gelitten haben, denn zwischen den Läufen war es von eingetrocknetem Kot verklebt. Die Tierschützer gehen davon aus, dass der Halter oder die Halterin das kranke vernachlässigte Käfigkaninchen nach dessen Tod einfach in der Au entsorgt hat.

"Vielleicht stammt der Täter oder die Täterin auch aus der nahen Mitterau. Wir ersuchen um Hinweise, wer dieses arme Kaninchen kennt und weiß, wo es bis vor kurzem (vermutlich bis zum vergangenen Wochenende) gehalten wurde. Wir wollen unbedingt Anzeige gegen den Tierquäler oder die Tierquälerin erstatten", bittet das Tierheim via Facebook um Hilfe.

