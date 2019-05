Tierquäler schoss mit Luftdruckgewehr auf Ente

Beim Wiener Tierschutzverein (WTV) in Vösendorf wird aktuell eine Ente mit Fußverletzung behandelt. Das Tier war vor einigen Tagen in Traiskirchen von Passanten entdeckt worden. Es hatte einen lahmen Fuß und konnte nicht fliegen, wurde deshalb in die Tierklinik gebracht.

Ein Röntgen brachte den traurigen Grund der Lahmheit des linken Beins ans Licht: Im Tier wurde das Projektil eines Luftdruckgewehrs gefunden. Die Ente wird mit nun mit Schmerzmitteln behandelt. Von einer Entfernung des Projektils wird vorerst abgesehen, da es keine Organe verletzt hat. Derartige Projektile kapseln sich meist von selbst ab.

Nicht der erste Fall



Die Ente ist nun im Kleintierhaus des WTV untergebracht, wo sie sich erholen darf. Ihr Zustand hat sich leicht gebessert, das Bein ist zwar noch nicht ganz genesen, sie unternimmt aber bereits wieder erste Flugversuche. Sollte sich ihr Zustand weiter verbessern, so kann sie nach einem medizinischen Check hoffentlich bald wieder in die Freiheit entlassen werden.

Immer wieder werden beim WTV Tiere behandelt, die Opfer von Tierhassern geworden sind. Daher appelliert WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic an die Bevölkerung: "Wenn Sie diese oder andere Gräueltaten gegen Tiere wahrnehmen – schauen Sie nicht weg. Setzten Sie sich umgehend mit der Polizei und dem Wiener Tierschutzverein oder einer anderen Organisation, die sich in Ihrer Nähe befindet, in Verbindung. So können auch Sie aktiv gegen Tierquälerei vorgehen."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)