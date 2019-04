"Tolle Aussicht, nur könnte mich bitte jemand retten?"

Ganz oben am Dach, fast majestätisch, wachte am Mittwochabend eine Katze über Wolfsthal. Das Problem an der Sache: Das Tier mag zwar eine wahnsinnig tolle Aussicht gehabt haben, traute sich aber keinen Millimeter mehr von der Stelle.

Weil kein Zurufen half, musste wie so oft die Feuerwehr ausrücken, um eine Samtpfote aus "höchster" Not zu retten. Ein Foriani der FF Wolfsthal kletterte über ein Dachfenster zur Katze hinauf und brachte sie in Sicherheit.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)