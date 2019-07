Tote Filialleiterin (52): Das ist mutmaßlicher Killer

Am Montag hatte die Exekutive den mutmaßlichen Mörder von Mutter und Filialleiterin Brigitte G. (52) verhaften können. Zwei Tage nach dem Durchbruch im Mordfall Amstetten-Greinsfurth ("Heute" berichtete) ging die Staatsanwaltschaft St. Pölten und die Polizei NÖ an die Öffentlichkeit.

Hannes Fellner, Chef der Mordgruppe des LKA NÖ, über die Details: "Im Zuge der Spurensicherung wurde Ende Mai DNA gesichert. Ein Abgleich verlief aber vorerst negativ. Somit begann die Knochenarbeit, denn wir waren sicher, dass es keinen persönlichen Bezug von Täter und Opfer gab. Der Fall passte in kein Muster."

Täter (39) ohne festen Wohnsitz

In der Folge wurden Hunderte Personen, die sich am Tattag im EKZ Greinsfurth aufgehalten hatten, überprüft. Schließlich gab es eine DNA-Übereinstimmung - doch der Verdächtige war ohne fixe Wohnadresse. Am letzten Montag konnte der Tatverdächtige schließlich festgenommen werden. Der 39-jährige Deutsche wurde in die Justizanstalt gebracht, zeigte sich nicht geständig, bestreitet die Tat, der DNA-Beweis ist allerdings sehr belastend und in dessen Fahrzeug wurde das Telefon der Toten gefunden.

Der Deutsche ist bislang gerichtlich unbescholten, war teilweise in Österreich in der Gastronomie beschäftigt und gemeldet (Anm.: seit 2009), lebte zuletzt in seinem Fahrzeug (Anm.: dunkler Kleinwagen), schlief im Mai auf diversen Parkplätzen im westlichen Niederösterreich dürfte die Frau spontan, möglicherweise wegen eines geringen Bargeldbetrages, ermordet haben. Heute am Nachmittag soll die U-Haft über den Verdächtigen verhängt werden.



(Lie)