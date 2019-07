Neunkrichen 07. Juli 2019 11:10; Akt: 07.07.2019 11:16 Print

Toter (22) wurde einfach im Stiegenhaus abgelegt

Makaberer Fund in einem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Neunkirchen: Ein 22-Jähriger dürfte in einer Wohnung gestorben und am Gang entsorgt worden sein.