Tourengeher (75) kollabierte am Unterberg

Zu einem medizinischen Notfall kam es am Donnerstag am frühen Abend im Schigebiet Unterberg in den Gutensteiner Alpen im Bezirk Wiener Neustadt-Land: Ein 75-jähriger Tourengeher war am Berg unterwegs, als er plötzlich kollabierte.

Der Rettungshubschrauber "Christophorus 15" stieg aus Ybbsitz auf, währenddessen leuchteten Mitarbeiter der Bergbahnen den Landeplatz des Helis aus, um eine rasche Landung zu ermöglichen.

Der Mann wurde notärztlich erstversorgt und anschließend ins Spital nach Wiener Neustadt geflogen.





(nit)