Tragödie: Lebloser Mann in Schwimmbecken

Tragödie in einer Gartenhaussiedlung am Rande von Traiskirchen (Bezirk Baden) am Montag gegen 20 Uhr: In einem privaten Schwimmbecken wurde eine reglose Person gefunden.

Die Alarmierung für die Feuerwehr lautete "Bewusstlose Person liegt in einem leeren Pool". Notarzt, Feuerwehr und Polizei waren rasch am Unglücksort - doch die Rettungskräfte konnten nichts mehr für das Opfer tun. Der 74-Jährige starb vor Ort. Der Pensionist dürfte beim Abdichten des leeren Pools einen Infarkt erlitten haben.

(Lie)