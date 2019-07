Schock-Video 02. Juli 2019 17:10; Akt: 02.07.2019 17:24 Print

Vier junge Männer wollten Schlafenden anzünden

In den sozialen Medien kursiert derzeit ein Video, das sprachlos macht. Ein Quartett versuchte in Traisen (Bezirk Lilienfeld) einen schlafenden Mann in Brand zu setzen.