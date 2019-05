Traktorcenter-Brand: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Bei einem Großbrand in einem Traktor-Center in Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) war am Montag wie berichtet ein hoher Sachschaden entstanden. Das Objekt ist weiter einsturzgefährdet.

Der Brand war gegen 5.15 Uhr ausgebrochen. Zehn Feuerwehren mit 120 Mann rückten aus. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Laut Feuerwehr-Sprecher Franz Resperger waren der Verkaufsraum samt Traktoren, das Büro und das Lager des Betriebs von dem Brand betroffen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Werkstatt konnte verhindert werden. Das Feuer wurde in einem Innen- und Außenangriff - unter anderem von einer Drehleiter der Feuerwehr der Stadt Korneuburg aus - bekämpft. Die Helfer mussten auch unter Atemschutz vorgehen. Verletzt wurde niemand.

Nachlöscharbeiten am Dienstag

Am frühen Dienstagabend befanden sich die Feuerwehren der Stadt Korneuburg und Harmannsdorf-Rückersdorf erneut im Einsatz, sie mussten zu Nachlöscharbeiten an dem Objekt ausrücken.

Mittels Drehleiter und Großtanklöschfahrzeug unterstütze die Feuerwehr der Stadt Korneuburg wieder die Feuerwehr Harmannsdorf-Rückersdorf bei den Löscharbeiten.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. "Derzeit gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung", so Erich Rosenbaum vom Landeskriminalamt zu "Heute". Das Feuer könnte nicht drinnen, sondern im Außenbereich ihren Ausgang genommen haben. Da das Gebäude als einsturzgefährdet gilt, habe man zuwarten müssen. Brandermittler sollen in den nächsten Tagen vor Ort sein, um auch im Innenbereich Untersuchungen durchführen zu können.

