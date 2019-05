Trickbetrügerin (20) bei Geldübergabe verhaftet

Immer wieder waren Trickbetrüger mit dreisten Maschen zuletzt auch in Niederösterreich erfolgreich, besonders im Raum Mödling kam es vermehrt zu Zwischenfällen – "Heute" berichtete mehrmals. Jetzt klickten für eine junge Ungarin die Handschellen, sie wurde auf frischer Tat ertappt.

Eine vorerst noch unbekannte Täterin kontaktierte am 3. Mai gegen 15.30 Uhr telefonisch eine 84-Jährige aus dem Bezirk Mödling. Sie teilte der Frau mit, dass ihr Sohn Teppichhändler sei und aufgrund von Zollproblemen 24.000 Euro benötigen würde, da dieser sonst nicht ausreisen dürfte. Da die 84-Jährige vor einigen Jahren Kontakt mit einer Teppichfirma in der Türkei gehabt habe, was der Wahrheit entsprach, habe sie ihre Nummer.



Pensionistin kannte den Plan



Die 84-Jährige sollte als Entschädigung für das geliehene Geld 29.000 Euro zurück gezahlt bekommen. Doch die Pensionistin fiel nicht auf die Betrugsmasche herein. Aufgrund diverser Medienberichte kontaktierte sie sofort die Polizei in Mödling, welche das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Betrug, verständigte.

Bei der geplanten Geldübergabe konnte am selben Tag gegen 17.15 Uhr die 20-jährige Ungarin festgenommen werden. Die Beschuldigte verweigerte bei ihrer Einvernahme jegliche Aussage. Sie wurde angezeigt und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Mit Hilfe des Fotos oben hofft die Polizei nun Zeugen oder eventuelle weitere Opfer zu finden. Diese werden ersucht, sich mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Betrug, unter der Telefonnummer 059133-303333, in Verbindung zu setzen.

