Triebwerk fiel aus, Flieger landete in Schwechat

Ein Passagier-Flugzeit, das aus Brunei auf dem Weg nach London war, musste am Mittwoch am Flughafen Wien in Schwechat (Bez. Bruck) zwischenlanden. Während des Flugs dürfte es zu einem Ölverlust im linken Triebwerk gekommen sein, dieses musste daraufhin abgeschaltet werden.

Die Crew informierte die Passagiere und dem Pilot gelang es in der Folge die Boeing 787 der Royal Brunei Airlines in Schwechat sicher zu Boden zu bringen. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand, die Reisenden wurden umgebucht.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(min)