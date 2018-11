Waidhofen/Thaya 03. November 2018 15:00; Akt: 03.11.2018 13:02 Print

Trio brach in Schule, Firma und Lagerhallen ein

Spur der Verwüstung in der östlichen Peripherie von Kautzen im Bezirk Waidhofen/Thaya: Unbekannte Täter brachen in der Volks- und Neuen Mittelschule, sowie in Lagerhallen von Firmen und dem Büro eines Unternehmens ein.