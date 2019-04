Tunnel: 950 Arbeiter bei vier Großbaustellen

Der rund 27 Kilometer lange Semmering-Basistunnel soll laut ÖBB ab 2026 Fahrgäste umweltfreundlich und sicher mit der Bahn in weniger als zwei Stunden von Wien nach Graz bringen.

Derzeit sind auf den vier Großbaustellen rund 950 Arbeiter beschäftigt, zu Spitzenzeiten werden es 1.200 sein. Rechnet man auch Planungsbüros, Lieferanten etc. hinzu, so sind es 4.500 Menschen, die direkt oder indirekt mit dem Projekt beschäftigt sind.

Am Mittwoch lud die ÖBB zu einer Tunnel-Besichtigung im Abschnitt Gloggnitz ein. Das nö. Baulos Tunnel Gloggnitz wird klassisch mit Baggern und Sprengen von zwei Baustellen ausgehend gebaut. Vom Tunnelportal in Gloggnitz wird in Richtung Mürzzuschlag vorgetrieben. Aktuell ist man bei beiden Tunnelröhren bereits rund 3,45 Kilometer im Berg. Die Röhren sind in Abständen von maximal 500 Metern mit Querverbindungen, sogenannten Querschlägen verbunden.

Den tunnelbautechnisch besonders anspruchsvollen Bereich des Auetals – mit teilweise sehr geringer Überlagerung von rund 30 Metern zwischen Tunnel und Erdoberfläche – haben die Tunnelbauer in den vergangenen Monaten erfolgreich überwunden.

