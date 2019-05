US-Soldat stahl im 2. WK Kette: Besitzer gesucht

Ungewöhnlicher Suchaufruf des Museums Niederösterreich: Seit kurzem liegt dort ein sogenanntes Chariwari, eine silberne Schmuckkette, die zur Befestigung der Taschenuhr und zur Verzierung der Trachtenlederhose dient. Die Kette sucht ihren ehemaligen Besitzer und hat eine traurige Geschichte.

Das Chariwari (Bild: Museum NÖ) Das Chariwari (Bild: Museum NÖ)

US-Soldat Stan Muczynsky geriet im 2. Weltkrieg in Krems-Gneixendorf in Kriegsgefangeschaft. Vor seiner Rückreise in die USA stahl er auf einem Bauernhof im Bezirk Braunau (Oberösterreich) das Chariwari. Ein Diebstahl, den er noch bereute. Am Sterbebett packte ihn im Jahr 2014 das schlechte Gewissen und er bat er seinen Schwiegersohn Richard Smith, die Schmuckkette seinem ursprünglichen Besitzer zurückzugeben oder zumindest nach Österreich zurückzuführen.

Chariwari zurück nach Österreich

Der kam der Bitte nach so weit er konnte und übergab das Schmuckstück dem österreichischen Honorarkonsul in St. Louis. Über den US-Botschafter gelangte es nun ins Museum Niederösterreich, wo mit der Suche nach dem Besitzer begonnen wurde. Die Chancen, dass der Bestohlene noch lebt, sind freilich gering. Selbst wenn Muczynsky die Kette damals einem Jugendlichen abgenommen hatte, wäre dieser jetzt schon um die 90 Jahre alt. Wenn kein Besitzer gefunden wird, bleibt das Chariwari beim Museum ein Ausstellungs- und Erinnerungsstück an den 2. Weltkrieg.

"Die Geschichte dieses Chariwari ist eine zutiefst berührende", sagt Christian Rapp, wissenschaftlicher Leiter des Hauses der Geschichte im Museum Niederösterreich. "Kurz vor der Überstellung nach Frankreich beschließt der junge Soldat, noch Beute zu machen und bereut diese Tat vor seinem Tod. Wir haben nicht viele Anhaltspunkte, aber vielleicht gelingt es ja doch, den ursprünglichen Besitzer zu finden. Wenn nicht, ist das Objekt mit seiner Geschichte bei uns in der Ausstellung gut aufgehoben."



(min)