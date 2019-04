Ukrainer (22) ging in der SCS auf Diebestour

Ein 22-jähriger Ukrainer wurde am Donnerstag von einem Ladendetektiv in einer bekannten Textil-Einzelhandels-Kette in der SCS dabei beobachtet, wie er versuchte die Diebstahlsicherung von einer Hose zu entfernen, aber kläglich scheiterte. Weil der Mann einen auffälligen Rucksack bei sich hatte, hielt der Detektiv ihn mit einem Kollegen am Eingang an.

Im Rucksack fanden die Detektive zwar keine Kleidungsstücke aus dem eigenen Geschäft, dafür aber zwei gestohlene Jacken und ein T-Shirt aus anderen Geschäften der Shopping City Süd im Wert von insgesamt 221,98 Euro. Die Sicherheitsmänner verständigten daraufhin die Polizei.

Lügen via Dolmetscherin

Die Polizei brachte den 22-Jährigen auf die Inspektion Vösendorf, ließ eine Dolmetscherin kommen. Diese hätte man sich aber eigentlich fast sparen können, denn der Ladendieb log ohnehin in einer Tour. Unter anderem behauptete er, dass er erst seit einem Tag in Österreich sei. Fahrtickets, die er noch bei sich hatte, legen aber nahe, dass er schon zumindest seit Montag in Wien und um Umgebung unterwegs war.

Beim Ukrainer wurden außerdem ein starker Magnet, Klappmesser und Zange gefunden, die er zum Stehlen benutzt haben dürfte. Weil die Polizei davon ausgeht, dass der Mann noch mehr Dreck am Stecken hat, wurde er via Anweisung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.



