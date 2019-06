Unfälle mit zwei VW Golf: Beide Lenker flüchteten

Zahlreiche Verkehrsunfälle wieder zu Pfingsten in Niederösterreich: Dabei stachen vor allem zwei im Bezirk Neunkirchen in der Nacht auf Pfingstmontag hervor.

Auf der S6 beim Knoten Seebenstein verunfallte ein roter VW Golf. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur, in einem Waldstück fanden Einsatzkräfte schließlich einen alkoholisierten Mann, dem Zulassungsbesitzer. Gegenüber der Polizei gab er an, das Auto nicht gelenkt zu haben – Anzeige ("Heute" berichtete).

Gegen 3.45 Uhr war es auf der B54 bei der Autobahnauffahrt zur S6 zu einem Unfall mit einem roten VW Golf gekommen. Auch hier lag das Auto im Straßengraben, vom Lenker keine Spur. Auch er soll laut "ORF NÖ" alkoholisiert gewesen sein.

Unfälle auf A4: Zehn Kilometer Stau

Gegen 14 Uhr ereignete sich laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen am Pfingstmontag ein Unfall auf der Ost-Autobahn A4 im Baustellenbereich bei Fischamend. Im Rückreiseverkehr baute sich daraufhin in Fahrtrichtung Wien schnell ein zehn Kilometer langer Stau rückreichend bis Göttlesbrunn auf. Gegen 15.30 Uhr ereignete sich am Stauende ein Auffahrunfall. An diesem waren mehrere Fahrzeuge beteiligt.

Die A4 musste darauf hin wegen der Landung des ÖAMTC-Notarzthubschraubers gesperrt werden. Die Verletzungen stellten sich allerdings als leicht heraus, sodass der "Christophorus 9" keinen Patienten aufnehmen musste. Drei Leichtverletzte wurden mit Rettungsautos ins Landesklinikum Hainburg gebracht. Der Stau löste sich im Rückreiseverkehr nur sehr langsam auf.

Insgesamt gab es laut "ORF NÖ" bei 48 Verkehrsunfällen, die sich von Samstag bis Montag ereignet hatten, 82 Verletzte. Damit steig die Zahl der Verkehrsunfälle gegenüber dem Vorjahr (43 Verkehrsunfälle) leicht an.

(wes)