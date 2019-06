Unfall bei A1-Abfahrt: Lenker in Lebensgefahr

Schwerer Unfall am Abend des Pfingstmontag bei der A1-Abfahrt Amstetten-Ost in Fahrtrichtung Wien: Ein Mann aus Steyr verließ gegen 18 Uhr die Autobahn, donnerte in der Rechtskurve vor der B1-Kreuzung in Kottingburgstall (Gemeinde Blindenmarkt im Bezirk Melk, direkt südlich der A1) gegen die Leitschiene.

Beim Aufprall erlitt der slowakische Staatsbürger schwere Verletzungen, verlor das Bewusstsein. Der Wagen schlitterte weiter über die B1 und streifte in Folge einen gerade vorbeifahrenden Pkw mit Anhänger.

Der Pkw kam schließlich auf einem angrenzenden Schotterplatz zum Stehen. Wie die Landespolizeidirektion NÖ am Dienstagmorgen berichtet, erlitt der 31-Jährige bei dem Crash lebensgefährliche Verletzungen und musste nach der Erstversorgung vor Ort ins Spital nach Amstetten gebracht werden.

(nit)