Unfall mit fünf Verletzten, darunter ein Kleinkind

Gegen 11.45 Uhr am Montagmittag wurden die Feuerwehren Neumarkt an der Ybbs und Ybbs an der Donau zu einem schweren Verkehrsunfall nach Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) gerufen.

Aus noch unbekannter Ursache war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Kleintransporter gekommen. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Alle fünf Unfallbeteiligten, darunter ein Kleinkind, wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Nach der polizeilichen Freigabe wurde die Unfallstelle von den beiden alarmierten Feuerwehren geräumt.



(wes)