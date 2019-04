Ungarn stahlen 24 Mopeds und ein Quad – Festnahme

Weil im Dezember die Moped-Diebstähle in den Bezirken Wiener Neustadt und Baden eklatant anstiegen, wurde von der Polizei eigens die "Arbeitsgruppe Moped" gegründet – mit Erfolg. Denn im Zuge der Fahndungsmaßnahmen beobachteten die Polizisten am 30. März gegen 2 Uhr zwei Diebe bei einem Moped-Diebstahl in Sollenau. Diese verluden ein versperrt abgestelltes Mofa in einen Kastenwagen mit ungarischem Kennzeichen und flüchteten in Fahrtrichtung Ungarn.

Bei der sofort eingeleiteten und vom LKA NÖ koordinierten Fahndung konnten zwei ungarische Staatsbürger im Alter von 18 und 33 Jahren auf der A3 beim Knoten Eisenstadt gestoppt und festgenommen werden. Das gestohlene Moped wurde sichergestellt. Im Zuge der Einvernahmen zeigten sich die beiden zu insgesamt 24 Moped- und einem Quaddiebstahl geständig.

Mopeds verkauft



Als Kopf der Bande konnte die Polizei einen 44-jährigen ungarischen Staatsbürger ausforschen, er soll die Fahrzeuge verscherbelt haben. Die beiden erwischten Dieben wurden in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert. Der 44-Jährige wurde am Freitag in Wallern (Burgendland) festgenommen und ebenfalls nach Wr. Neustadt eingeliefert. Bei ihm wurden 10.000 Euro sichergestellt.

Die Gesamtschadenssumme beträgt rund 50.000 Euro. Die Polizisten stellten in Zusammenarbeit mit der ungarischen Polizei ein im März 2019 in Theresienfeld gestohlenes Quad in Sopron sicher. Das Quad (Foto oben) im Wert von 7.000 Euro wird nach Österreich überstellt und dem rechtmäßigen Besitzer ausgefolgt werden.

