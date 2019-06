Unwetter in Leiserbergen fordern die Feuerwehren

Unwetter und Starkregen in Thomasl, Steinbach (beides Gemeinde Ernstbrunn, Bezirk Korneuburg) und Pürstendorf (Mistelbach): "In Steinbach hat es am Samstagabend binnen zehn Minuten 41 Liter am Quadratmeter geregnet" weiß Feuerwehr-Kommandant Stefan Mayer.

Die Feuerwehr Steinbach und die Nachbarwehr in Thomasl mußten die Ortsstrassen von Schlamm und Schwemmgut befreien. In Thomasl und Pürstendorf (Gemeinde Ladendorf, Bezirk Mistelbach) zitterten die Ortsbewohner, weil der Taschelbach Hochwasser führte. „So arg war es noch nie“, stellte Michael Strobl in Pürstendorf fest.

Thomasl-Ortsvorsteher Josef Willinger kann sich auch nicht erinnern, dass der Bach jemals soviel Wasser geführt hatte, dass er fast über die Ufer getreten wäre.

Auch am heutigen Sonntag sind in Niederösterreich einige Gewitter zu erwarten, morgen wird es wärmer und sonnig. Ab Dienstag soll dann die nächste Hitzewelle beginnen, Temperaturen bis zu fast unangenehmen 37 Grad sind am Donnerstag zu erwarten. Erst am Freitag wird es einige Grad "kühler", bei Temperaturen um die 30 Grad.

(Lie)