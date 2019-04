Lenker (75) raste in Donau: Zeuge rettete Pensionist

Verkehrsunfall mit glimpflichem Ausgang dank eines beherzten Passanten in Hainburg an der Donau (Bezirk Bruck an der Leitha): Ein 75-Jähriger kam mit seinem Elektroauto von der Fahrbahn ab, raste die Uferböschung hinunter und plumpste samt Wagen in die Donau.

Ein Augenzeuge fackelte nicht lange, konnte den Rentner an Land ziehen. Der 75-Jährige wurde noch am Unfallort von Sanitätern untersucht, er blieb unverletzt. Das Elektrofahrzeug wurde anschließend geborgen, der Unfall hatte sich am Montagabend ereignet.

(Lie)