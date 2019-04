VP will mit SP, Grünen und der FP regieren

Nach der Gemeinderatswahl laufen in Stockerau (Bezirk Korneuburg) die Gespräche über mögliche Koalitionen. Die VP hatte beim Erdrutschsieg 18 der 37 Mandate geholt, die Absolute aber um ein Mandat verpasst („Heute“ berichtete).

VP-Frontfrau Andrea Völkl wünscht sich nun eine Zusammenarbeit auf breiter Basis: „Unser Ziel ist es, partnerschaftlich und auf Augenhöhe ein Arbeitspapier mit allen, SP, Grüne und FP, zu unterzeichnen. Wir wollen keine exklusive Partnerschaft mit nur einer Partei.“

In dem Arbeitspapier sollen wichtige Themen aufscheinen (etwa Finanzen, Volksschul-Zubau), jedoch keine parteipolitischen Ziele starr formuliert sein. Die Arbeitsübereinkunft sollen VP (18 Mandate), SP (11 Mandate), Grüne (5 Mandate) und FP (3 Mandate) unterzeichnen. Unterschrieben ist aber bisher noch nichts, die Gespräche laufen noch.

Die konstituierende Sitzung (in der Andrea Völkl zur Bürgermeisterin gewählt werden soll) soll noch im April stattfinden, wahrscheinlich in der Woche nach Ostern. "Und nach dieser konstituierenden Sitzung müssen wir in der darauffolgenden dann das Budget beschließen", so die VP-Frontfrau.

